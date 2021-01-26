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​"أمراض النباتات": لجان للمرور على زراعات القمح للاكتشاف المبكر لـ"الصدأ الأصفر"

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​"أمراض النباتات": لجان للمرور على زراعات القمح للاكتشاف المبكر لـ"الصدأ الأصفر" ​"أمراض النباتات": لجان للمرور على زراعات القمح للاكتشاف المبكر لـ"الصدأ الأصفر"

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12:14 ص الثلاثاء 26 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات لاكتشاف مرض الصدأ الأصفر وعلاجها على الفور.

وقال خليل، في بيان له، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد التواصل الدائم على أرض الواقع مع المزارعين في الحقول، واكتشاف المشكلات والعمل على حلها.

وأكد مدير المعهد، أنه تم توجيه باحثي قسم بحوث القمح بمقر القسم، وبالمحطات البحثية المختلفة بالمرور على زراعات القمح خلال نهاية شهر يناير وخلال شهر فبراير للاكتشاف المبكر لإصابات الصدأ الأصفر، خاصة في محافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الإسكندرية وبني سويف، نظرًا لملائمة الظروف البيئية خلال هذه الفترة لظهور مرض الصدأ الأصفر لانخفاض درجات الحرارة.

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