نقيب المحامين: "جنوب الجيزة الابتدائية" وافقت على إجراء الانتخابات داخل غرف المحامين بالمحكمة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أن المستشار أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أرسل إليه خطابًا بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7 فبراير المقبل.

وقال عطية في بيان له اليوم الاثنين: "وصلني الآن خطاب المستشار أحمد محمد طلبة رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بالموافقة على إجراء انتخابات النقابات الفرعية المحدد لإقامتها يوم 7/2/2021، بداخل الغرف المخصصة للمحامين بالمحكمة، مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد المنصوص عليها".​