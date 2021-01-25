مصرع طبيبة وطفلها ووالداها في انقلاب سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

لقيت طبيبة وطفلها ووالداها مصرعهم، فيما أصيب زوجها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة يستقلونها بالطريق الإقليمي بمنيا القمح بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بمنيا القمح، ما أسفر عن مصرع كلًا من: أميرة رجب 32 عامًا، طبيبة، وطفلها محمد، 3 أعوام، ووالدها رجب محمود، 56 عامًا، ووالدتها هانم محمود، 50 عامًا، وإصابة زوجها، طبيب، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جميعهم من دكرنس بالدقهلية.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة​