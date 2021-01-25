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الرئيس التونسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

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الرئيس التونسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي الرئيس التونسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

مصراوي Masrawy

06:30 م الإثنين 25 يناير 2021

تونس - (أ ش أ)

ترأس رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصص لبحث جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وأشار سعيد في مستهل الجلسة، بحسب بيان علي صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلاً عن تأزم الوضع السياسي.

واستمع رئيس الجمهورية التونسية، خلال هذا الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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