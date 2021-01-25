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3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في منزل مجاور لنقطة شبرامنت

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3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في منزل مجاور لنقطة شبرامنت 3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في منزل مجاور لنقطة شبرامنت

مصراوي Masrawy

05:01 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقا في منزل غير مأهول بالسكان بالقرب من نقطة شرطة شبرامنت، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من أحد المنازل بدائرة قسم أبو النمرس.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

وتبين نشوب الحريق في مخلفات داخل منزل غير مأهول بالسكان على مساحة 300 متر. وحاصر رجال الإطفاء مصدرالنيران دون امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرر المحضر اللازم.

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