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استغاثة سيدة تنقذها من السرقة بالإكراه على يد عصابة في القاهرة

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استغاثة سيدة تنقذها من السرقة بالإكراه على يد عصابة في القاهرة استغاثة سيدة تنقذها من السرقة بالإكراه على يد عصابة في القاهرة

مصراوي Masrawy

02:55 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب النشل.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكي تناهى لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات، وعلى الفور توجهت القوة إلى مصدر الاستغاثة وتمكنت من ضبط (4 سيدات – مقيمات نطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة – لهم معلومات جنائية) عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من (ربة منزل -مقيمة بالقليوبية) بأسلوب المغافلة، وبتطوير مناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وارتكابهن حادث سرقة مبلغ مالي من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين) وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفت الأولى على الهاتف واتهموهن بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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