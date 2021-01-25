"الحبوب" تعلن ترسية شراء 660 ألف طن من الشعير

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الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (660) ألف طن من الشعير العلفي، وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس - أبريل 2021م) لتعزيز المخزونات، في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح المحافظ المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمّت دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصّصة والمؤهلة في تجارة الحبوب، تقدّمت منها (17) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمّت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأفاد بأن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480) ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180) ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس - أبريل 2021م).المؤسسة العامة للحبوب