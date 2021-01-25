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باكستان توافق على استخدام لقاح كورونا الروسي

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باكستان توافق على استخدام لقاح كورونا الروسي باكستان توافق على استخدام لقاح كورونا الروسي
منحت ترخيصًا خاصًّا لشركة أدوية محلية لاستيراده وتوزيعه

باكستان توافق على استخدام لقاح كورونا الروسي

وافقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا والمعروف باسم "سبوتنيك-في".

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أنها تأمل في وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى باكستان بحلول نهاية يناير الجاري.

كما منحت الهيئة ترخيصًا خاصًّا لشركة أدوية محلية لاستيراد وتوزيع هذا اللقاح في باكستان.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية قد وافقت الأسبوع الماضي على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "أسترازينكا-أكسفورد" البريطاني للاستخدام الطارئ في باكستان لاحتواء انتشار المستجد "كوفيد-19".

باكستان القاح الروسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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