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سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر

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سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر سقوط نقاش هارب من 161 سنة سجن في أكتوبر

مصراوي Masrawy

11:05 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على هارب من 89 حكما قضائيا.

تحريات الرائد فريد معاذ معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر توصلت إلى اختباء نقاش مطلوب على ذمة قضايا بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى رشوان والنقيب محمد غراب معاوني مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبطه بأحد الأكمنة.

وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى 89 حكم حبس (تبديد) بإجمالى حبس 161 سنة. وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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