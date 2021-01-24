الشركة المتحدة تعيّن "POD" وكيلًا إعلانيًا لجميع محطاتها التلفزيونية

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي تعيين شركة POD وكيلًا إعلانيًا لشبكاتها التلفزيونية، التي تشمل (أون ودي إم سي، وسي بي سي، والحياة) لمدة 5 سنوات، بعد منافسة مع عدد من الوكلاء الإعلانيين داخل وخارج مصر.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن شركة POD أثبتت جدارة وتميّز في تقديم خدمات العلاقات العامة لكبرى المؤسسات وتنظيم المؤتمرات والوكالة الإعلانية للوسائل الإعلامية المختلفة.

وأفاد صالح بأن تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة، اجتمع بمجلس إدارة شركة POD برئاسة عمرو الفقي، وتم خلال الاجتماع تكليف زكي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيسًا تنفيذيًا للتشغيل والاستراتيجيات وتكليف جمال صلاح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا وتم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم.