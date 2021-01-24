بعد تصريحات شوبير.. مصدر بالتلفزيون يكشف حقيقة أزمة كاميرات مباراة بيراميدز وسموحة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

علق مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للإعلام، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير التي قال فيها إن مباراة بيراميدز وسموحة تم نقلها بـ6 كاميرات كان من بينها 3 معطلة طوال المباراة، ما تسبب في إلغاء هدف صحيح لسموحة.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن المباراة نقلت بـ7 كاميرات، ولكن حدث عطل في كاميرا واحدة، وهي الكاميرا المساعدة في أول ربع ساعة فقط، وتم معالجة العطل وبث باقي المباراة بـ7 كاميرات دون أي أعطال.

وأضاف المصدر، أن الإعلامي أحمد شوبير تحدث دون أي سند رسمي، وكان الأولى به سؤال مخرج المباراة محمد نصر الدين الذي يخرج برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس"، والذي أكد تلك التفاصيل في تقريره بعد المباراة، وهو الأمر الذي أكده أيضًا محمد طارق مهندس الوحدة 17 التي كان يتم إخراج المباراة بها.

وتابع المصدر، أن إدارة الجودة بقنوات "أون تايم سبورتس" ذكرت في تقريرها كذلك صلاحية المباراة وخروجها وفقًا للمعايير الموضوعة لبث مباريات الدوري.

وواصل أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى يتم بين إدارة البرامج الرياضية بالتلفزيون ولجنة الحكام وشركة الڤار، لمعالجة أي مشكلة تطرأ قبل أو أثناء مباريات الدوري.

وشدد المصدر على ضرورة أن يتحرى أي إعلامي الدقة فيما يقوله عن إخراج المباريات، خاصة في حال عدم وجود سند رسمي لما يقوله.

​