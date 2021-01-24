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مفتي الجمهورية ينعى الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي

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مفتي الجمهورية ينعى الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي مفتي الجمهورية ينعى الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي

مصراوي Masrawy

10:41 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

وقال المفتي في بيان له: "إن الفقيدة الدكتورة عبلة الكحلاوي -رحمها الله- كانت من العالمات العاملات؛ جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري؛ حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر".

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله -عز وجل- أن يرحم الفقيدة ويشفع فيها علمها وأعمالها الصالحة وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

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