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الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع

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الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع الحجر الصحي بالمطار ينقذ ركاب رحلات هولندا.. ويجري تحاليل "كورونا" قبل الإقلاع

مصراوي Masrawy

08:51 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أنقذ الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، ركاب الطائرات المتجهة إلى أمستردام بهولندا، بعد أن قام أطباء الحجر بعمل تحليل سريع للإصابة بفيروس كورونا، وذلك داخل صالات السفر بالمطار قبل إقلاع الرحلات بوقت قليل؛ حتى يتمكن الركاب من دخول الأراضي الهولندية ولا تتم إعادتهم مرة ثانية .

وفوجئت شركات الطيران بالمطار قبل إقلاع الرحلات المتجهة إلى أمستردام، بقرارات السلطات الهولندية التي تطالب الركاب المتجهين إلى أمستردام بعمل تحاليل سريعة لفيروس كورونا، وذلك قبل إقلاع الطائرات، ويكون لم يمر على إجرائها 5 ساعات، بالإضافة إلى وجود تحليل PCR سلبي مع الركاب للتأكد من التحليلين فور وصول أمستردام، وإذا لم يحمل الراكب التحليلَين سوف تتم إعادته على الطائرة مرة ثانية، وعلى الفور تم إبلاغ الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، والذي قام بالإشراف على إجراء التحاليل .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: قام فريق من أطباء الحجر الصحي داخل صالات السفر بعمل تحليل سريع، وذلك لنحو 450 راكبًا متجهين إلى أمستردام على 3 رحلات طيران؛ واحدة تابعة لشركة الخطوط الهولندية، واثنتين لشركة " للطيران"، وتبين من التحاليل أن الركاب جميعهم في حالة صحية جيدة، ولم يتم إلغاء سفر أي راكب من ركاب الرحلات الثلاث؛ بسبب الاشتباه في إصابته بالفيروس، وأشارت المصادر إلى أن السلطات الهولندية طالبت بتطبيق ذلك النظام على كل الرحلات المتجهة إليها .

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