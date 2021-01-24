جونز هوبكنز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 25 مليونا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تخطى حاجز ال 25 مليون إصابة.

وأوضحت الجامعة - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد - أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بلغ 25 مليونا و3 ألاف و695 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 417 ألفا و538 حالة.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تخطى حاجز ال34 ألفا.

وأوضحت أنه تم تسجيل 160 حالة وفاة جديدة بالفيروس في الولاية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 34 ألفا و69 حالة، فيما تم تسجيل 12 ألفا و720 حالة إصابة جديدة، وفقا لبيانات الولاية.