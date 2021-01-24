أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال

Print
ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال

مصراوي Masrawy

07:55 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات:

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020.

وقال بن سلمان، اليوم الأحد في كلمة، نقلتها فضائية العربية، إن صندوق الاستثمارات العامة يسعى لاستحداث 1.8 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على ضخ استثمارات بتريليون ريال خلال السنوات المقبلة.

‏‎وأشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمس القادمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية