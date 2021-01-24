أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فرنسا: دخول الإجراءات الاحترازية على حدودنا حيز التنفيذ

Print
فرنسا: دخول الإجراءات الاحترازية على حدودنا حيز التنفيذ فرنسا: دخول الإجراءات الاحترازية على حدودنا حيز التنفيذ

مصراوي Masrawy

07:56 م الأحد 24 يناير 2021

باريس - (ا ف ب)

خلال مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" تم نشرها الأحد، تحدث وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، عن إمكانية لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل في حال لم يظهر حظر التجول الليلي المشدد نتائجًا ملموسة. وتتزامن هذه التصريحات مع دخول الإجراءات الاحترازية على حدود فرنسا حيز التنفيذ.

عززت فرنسا التي تخضع لحظر تجول صارم قيودها على الحدود، اليوم الأحد، في محاولة لتجنب مزيد من إجراءات الحجر بينما تواصل السلالة الجديدة من الانتشار في جميع أنحاء العالم.

ودخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ لمنع انتشار (كوفيد-19) اعتبارًا من الأحد أصبح على الوافدين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي أن يبرزوا فحص فيروس كورونا سلبيًا أجري قبل أقل من 72 ساعة. وكان هذا الشرط مطبقًا من قبل على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي منذ منتصف يناير.

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لصحيفة "لو باريزيان" الأحد، أنه يفترض أن يتم "تقييم آثار حظر التجول" خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف محذرًا: "إذا لم ينخفض حجم العدوى وإذا بدأت النسخ المتحورة تنتشر في كل مكان فستقوم باتخاذ إجراءات إضافية"، موضحًا أن هذا يسمى احتواء إذا رأينا أن الفيروس يبدأ في التقدم بقوة فسنغلق.

وقال المتحدث باسم الحكومة جابريال أتال، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد لكن "كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة".

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم مليونين و121 ألفًا وسبعين منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 98.8 مليونًا.

ويتركز ثلثا الإصابات الجديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 25 مليونًا الأحد، حسب معهد جونز هوبكينز.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية