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إغلاق 28 منشأة غذائية مخالفة بـ"عمرة مكة"

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إغلاق 28 منشأة غذائية مخالفة بـ"عمرة مكة" إغلاق 28 منشأة غذائية مخالفة بـ"عمرة مكة"
بعد 227 زيارة لمنشآت ضمن نطاق البلدية

إغلاق 28 منشأة غذائية مخالفة بـ

واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية على المحال التجارية للتحقق من الممارسات الصحية، والتأكُّد من استيفاء الاشتراطات الفنيّة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق ثمانية محلات لقطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة العمرة؛ وذلك للعمل بدون تراخيص وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، مؤكداً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما كشف رئيس بلدية العمرة عن زيارة 227 منشأة غذائية ضمن نطاق البلدية، مشيراً إلى إغلاق 28 منشأة غذائية مخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 31 منشأة، إضافةً إلى مصادرة وإتلاف 27 كيلوجراماً وثمانية لترات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكَّد أن البلدية خلال تلك الفترة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كافة الملاحظات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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