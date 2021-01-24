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محافظ أسوان يعلن طرح مشروعات تطوير ٦٨ قرية بأسوان

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محافظ أسوان يعلن طرح مشروعات تطوير ٦٨ قرية بأسوان محافظ أسوان يعلن طرح مشروعات تطوير ٦٨ قرية بأسوان

مصراوي Masrawy

06:36 م الأحد 24 يناير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية عن دخول المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ 1500 قرية حيز التنفيذ على مستوى المحافظة، حيث سيبدأ الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان في طرح وإسناد المشروعات التنموية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والشركات المنفذة في 68 قرية و321 نجعًا وتجمعًا ريفيًا، و62 منطقة سكنية بمركزي كوم أمبو وإدفو.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان، اليوم الأحد، باللواء محمد مصطفى رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، في حضور نائب المحافظ أحمد شعبان ومديري الجهات المختصة.

وأكد المحافظ على أن المحافظة حصرت المستهدف من المشروعات داخل هذه القرى والتجمعات الريفية، إلى جانب عقد جلسات إستماع لممثلى الأهالي لعرض خطط الجهات التنفيذية، مع الوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم الجماهيرية.

وأوضح أنه سيجرى بدء الأعمال في 10 مشروعات كأسبقية أولى، بالإضافة إلى قيام قطاعات الري والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والطرق، بطرح المشروعات المستهدفة لها طبقاً للبرنامج الرئاسي، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .​

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