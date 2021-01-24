أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اندلاع حريق بمركز اختبارات كورونا بهولندا خلال احتجاجات ضد الحظر الليلي

Print
اندلاع حريق بمركز اختبارات كورونا بهولندا خلال احتجاجات ضد الحظر الليلي اندلاع حريق بمركز اختبارات كورونا بهولندا خلال احتجاجات ضد الحظر الليلي

مصراوي Masrawy

06:25 م الأحد 24 يناير 2021

أمستردام - (د ب أ)

قالت الشرطة الهولندية، اليوم الأحد، إن الليلة الأولى من حظر التجوال بالبلاد بهدف إبطاء معدل الإصابة بفيروس كورونا، قوبلت باحتجاجات واسعة النطاق.

وقالت الشرطة في بلدة أورك الصغيرة شمالي أمستردام، إن عشرات المواطنين احتجوا على حظر التجوال في وقت متأخر من ليلة السبت، وقذفوا رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، وأحدثوا أضرارا بسيارات الدورية.

ووفقًا للشرطة، أشعلت مجموعة من الشباب النار في مركز لاختبارات الكشف عن بالبلدة، بينما احتجز شخصان، وفرضت غرامات على العشرات.

وعلى مستوى هولندا، تم تغريم أكثر من 3600 شخص، واحتجز 25 آخرون في الليلة الأولى من حظر التجوال.

كما وقعت اشتباكات مع الشرطة في بلدة شتاين، عندما حاول رجال الشرطة فض حفل غير قانوني حضره حوالي مئة شخص.

وبدأ حظر التجوال، وهو الأول في هولندا منذ بداية تفشي الجائحة، ليلة السبت، حيث يلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة والنصف صباحًا من اليوم التالي. ويتم تغريم من ينتهك الحظر بغرامة قدرها 95 يورو.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية