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وزير الري يكشف حقيقة إنشاء محال على نيل المنصورة

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وزير الري يكشف حقيقة إنشاء محال على نيل المنصورة وزير الري يكشف حقيقة إنشاء محال على نيل المنصورة

مصراوي Masrawy

06:28 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

نفى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، صدور قرار بشأن إنشاء محال على شاطئ نهر النيل بمدينة المنصورة في الدقهلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، في رده على تعقيب النواب على بيانه، بشأن أداء وزارته خلال العامين الماضيين.

وأعلن الوزير، تشكيل لجنة تفتيش لمعاينة الموقع والتنسيق مع محافظ الدقهلية، لبحث الأمر.

وانتقد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة مدينة المنصورة، إنشاء عدد من المحال على شاطئ النيل بموافقة المحافظ، وبدون صدور أي تراخيص، مشيرًا إلى أن تلك الإنشاءات تحجب رؤية النيل أمام المواطنين.

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