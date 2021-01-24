وزير الزراعة يعلن تفاصيل استنباط وتهجين 23 صنف خضروات جديد

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة، استنباط وتسجيل 23 صنفًا وهجينًا لـ8 محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا).

وأعلن الوزير أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أنه جار الانتهاء من تسجيل هجين "خيار" وهجين "فلفل" جديد، كما يتم التفاوض حاليًا مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية، لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء إطلاق البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% منها، وتخفيفًا من الأعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وافقت على 1315 مشروعًا من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانًا.

وفي مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، قال: "قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية للاستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء 670 بئرًا، وتنمية 50 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الإسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالي ألف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الأمطار".

وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 ألف متر3/ سنة، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء 2000 سد أسمنتي لحجز وتوزيع مياه الأمطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان. ​