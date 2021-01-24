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العراق: تدمير ومداهمة عشرة أوكار لداعش في ديالى

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العراق: تدمير ومداهمة عشرة أوكار لداعش في ديالى العراق: تدمير ومداهمة عشرة أوكار لداعش في ديالى

مصراوي Masrawy

06:17 م الأحد 24 يناير 2021

بعقوبة - (أ ش أ):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن تدمير ومداهمة عشرة أوكار للدواعش في محافظة ديالى.

وقالت المديرية- في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء " نينا " اليوم الاحد - إنه وعلى أثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش العراقي من تدمير ثمانية أوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة إلى قرة تبة في محافظة ديالى.

وأضافت، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ٢٠ داهمت وكرين وضبطت بداخلهما دراجة نارية ، 2 مولد كهربائي ومواد غذائية معلبة".

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