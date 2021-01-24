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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 98.8 مليونًا حالة

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 98.8 مليونًا حالة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 98.8 مليونًا حالة

مصراوي Masrawy

05:37 م الأحد 24 يناير 2021

نيويورك - ( د ب أ )

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم 98 مليونا و834 ألفا و970 حالة، وذلك حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالتوقيت العالمي الموحد "يو تي سي" اليوم الأحد الموافق 24 يناير، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد-19) الذي يسببه مليوني و122 ألفًا و534 حالة .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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