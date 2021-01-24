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إحالة بيان وزير الري للجان النوعية بعد عرضه في الجلسة العامة للبرلمان

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إحالة بيان وزير الري للجان النوعية بعد عرضه في الجلسة العامة للبرلمان إحالة بيان وزير الري للجان النوعية بعد عرضه في الجلسة العامة للبرلمان

مصراوي Masrawy

05:36 م الأحد 24 يناير 2021

(مصراوي):

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة إلقاء بيان وزارة الري، وتم التعقيب بعد ذلك على الأعضاء.

وأعلن وزير الري، أن هناك برنامج شامل لتشجيع وتحفيز المزارعين والفلاحين بالاتجاه لنُظم الري الحديثة من خلال حوافز إيجابية وتقسيط بفوائد قليله، وبدون فوائد نهائيًا للمساحات الصغيرة، إلى جانب حملات التوعية.

وأوضح الوزير، أن جميع هذه المزايا وغيرها متضمنة بمشروع قانون المقدم من بشأن الموارد المائية والري الجديد، مطالبًا مجلس النواب بسرعة إصداره.

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مصراوي Masrawy

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