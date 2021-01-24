أخبار عاجلة

غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
بعد تداوله على أحد المواقع الإخبارية.. كشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط -
بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة -
ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل -
سبيل الشرفاء والعظماء.. وزير الأوقاف: التضحية لأجل الوطن جزء من صميم عقيدتنا -
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من "كورونا"

Print
المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من "كورونا" المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من "كورونا"
وفق إحصائية لموقع مختص بمتابعة تفشي الفيروس

المملكة في المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من

احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في التعافي من كورونا (كوفيد - 19)، وذلك وفق إحصائية لموقع (global covid-19 index) لترتيب الدول حسب مؤشر التعافي.

وجاء في الإحصائية خلال الثلاثين يوماً الماضية بالمركز الأول للتعافي نيوزلندا، وثانياً أيسلندا، يليها فيجي، ثم سنغافورة وخامساً المملكة العربية .

وسجلت دول الخليج بحسب إحصائية الموقع المرتبة السابعة لمملكة البحرين، وقطر عاشراً، والإمارات العربية في المرتبة الـ (14) ثم الكويت في المرتبة الـ (16)، والمرتبة الـ 34 لعمان.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة من ، في مقابل حالتي وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2080 والحالات الحرجة 331 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

رئيس تنزانيا: الله قضى على فيروس كورونا في بلادنا

رئيس تنزانيا: الله قضى على فيروس كورونا في بلادنا

البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طوكيو تسجل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية