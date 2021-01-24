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عبد العليم داود.. أول نائب أمام "قيم النواب" للتحقيق معه

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عبد العليم داود.. أول نائب أمام "قيم النواب" للتحقيق معه عبد العليم داود.. أول نائب أمام "قيم النواب" للتحقيق معه

مصراوي Masrawy

03:37 م الأحد 24 يناير 2021

مصراوي

يمثل النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أمام لجنة القيم التي ستعقد اجتماعًا لها الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد؛ للتحقيق معه.

يأتي ذلك بعد إقرار مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وعضوية 14 نائبًا، وسيتم خلال الاجتماع انتخاب النائبَين هشام الشعيني وإلهامي البارودي وكيلَين، وعلي عبد الونيس أمينًا للسر.

وكانت هيئة مكتب المجلس قد قررت إحالة النائب محمد عبد العليم داود، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.

وجاء ذلك عقب سماع أقوال النائب في الواقعة التي شهدتها الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، والتي قرر على إثرها المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخراجه من القاعة، وإحالته إلى هيئة المكتب؛ للتحقيق معه.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد عقَّب على تجاوزات النائب عبد العليم داود، قائلًا: "أرفض المساس بكرامة أي نائب"، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، وأنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرِّض أي نائب للجزاء التأديبي.

وكان النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد قال إنه امتثل إلى التحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت إلى إخراجه من الجلسة العامة.

وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور، والتي تقضي بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدًا أنه لم يوجه أي اتهام إلى أي حزب بعينه.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر في ما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

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