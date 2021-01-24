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"استفزاز خطير".. الخارجية الفلسطينية تدين منع الترميم بالمسجد الأقصى

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"استفزاز خطير".. الخارجية الفلسطينية تدين منع الترميم بالمسجد الأقصى "استفزاز خطير".. الخارجية الفلسطينية تدين منع الترميم بالمسجد الأقصى

مصراوي Masrawy

03:26 م الأحد 24 يناير 2021

رام الله- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصلى قبة الصخرة المشرفة، ومنع استكمال أعمال الترميم داخله، وإرهاب العاملين وتهديدهم بالإبعاد والاعتقال، والذي يأتي بعد أقل من 24 ساعة على منع الاحتلال لجنة إعمار الاقصى من تنفيذ أعمال صيانة دورية في المصلى المرواني.

واستنكرت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الأحد، الاستهداف الفاضح والمتسارع للمسجد الأقصى ومحيطه، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان المتواصل على المسجد، واصفة ذلك استفزاز خطير لمشاعر العرب والمسلمين، محذرة من تداعيات هذا التصعيد اللافت، بصفته إمعانا احتلاليا في استهداف المسجد الاقصى وباحاته، تمهيدا لبناء "الهيكل المزعوم".

وطالبت بتحرك سريع لحماية الأقصى من مخططات التقسيم والتدمير، مشددة على أنها على تواصل وتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، لتعزيز الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الهادف إلى توفير الحماية للمقدسات، وفي مقدمتها الأقصى المبارك.

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