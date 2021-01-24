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وزيرة الصحة: القادرون ماديا سيحصلون على لقاح كورونا "بمقابل مالي بسيط"

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وزيرة الصحة: القادرون ماديا سيحصلون على لقاح كورونا "بمقابل مالي بسيط" وزيرة الصحة: القادرون ماديا سيحصلون على لقاح كورونا "بمقابل مالي بسيط"

مصراوي Masrawy

03:17 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن من يمتلك القدرة المالية سيحصل على لقاح كورونا "بمقابل مادي بسيط".

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن كل الأطقم الطبية تتلقى الجرعات مجانا حتى الذين لا يعملون في مستشفيات العزل حسب الأولويات.

وتابعت: "من لديه مقدرة مالية سيدفع تكلفة مالية بسيطة، محدش عارف هنحتاج التطعيم كل فترة قد إيه.. سنة ام 6 أشهر".

وأوضحت أنه من المقرر البدء بتطعيم الأطقم الطبية العاملة العاملة بمستشفيات استقبال مرضى كورونا، ثم أصحاب الأمراض الزمنة كالضغط والسكري، والأمراض المناعية، والفشل الكلوي.

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