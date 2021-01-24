إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 55 اتجاه محافظة أسيوط.

نتج عن الحادث إصابة "محمد. ع" 43 عامًا، "أحمد. ع" 26 عامًا، "سعد. أ" 26 عامًا، "أمل. م" 19 عامًا، "محمد. ع" 13 عامًا، "جنى. م" 7 أعوام، "جنى. م" 7 أعوام، "نور. م" يبلغ من العمر 4 شهور بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.