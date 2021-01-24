أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

Print
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسوهاج إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

مصراوي Masrawy

02:42 م الأحد 24 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم في سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 55 اتجاه محافظة أسيوط.

نتج عن الحادث إصابة "محمد. ع" 43 عامًا، "أحمد. ع" 26 عامًا، "سعد. أ" 26 عامًا، "أمل. م" 19 عامًا، "محمد. ع" 13 عامًا، "جنى. م" 7 أعوام، "جنى. م" 7 أعوام، "نور. م" يبلغ من العمر 4 شهور بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية