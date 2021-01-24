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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، معلقًا على واقعة ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادية تابعة لإدارة الساحل التعليمية بمنطقة الساحل، إن هذه الواقعة تعود إلى أكثر من ٤ أشهر.

وأضاف عطية، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن هذه الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة لتتولى التحقيقات واتخاذ اللازم.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن هناك أكثر من 5400 مدرسة بالقاهرة، مؤكدًا أن هذه واقعة واحدة وحالة شاذة من بين آلاف المدارس.

وتابع عطية بأن هناك لجان تفتيش من المديريات والإدارات التعليمية للمرور على المدارس، مضيفًا أن هذه الواقعة تم اكتشافها من قِبل العاملين بالإدارة التعليمية.

كانت تحقيقات النيابة في واقعة تحويل مدرسة إعدادية في مدرسة بالساحل في شبرا إلى وكر للدعارة، قد كشفت عن أن المتهمين كانوا يقيمون حفلات جنسية داخل الفصول من خلال استقطاب الساقطات، وراغبي ممارسة الجنس، بمقابل مادي، مع استغلال كل مرافق المدرسة في تسهيل عملهم الإجرامي، وتم ضبط المتهمين متلبسين بإقامة حفلة جنسية، داخل الفصول بالدور الأول بالمدرسة.

وضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 7 متهمين في القضية في وقت سابق، حولوا مدرسة إعدادية في منطقة الساحل بشبرا إلى وكر لممارسة الدعارة بعد مغادرة الطلاب الفصول.

وعلمت الأجهزة الأمنية بالواقعة بعد أن تلقت بلاغًا من مدير المدرسة، باستغلال المتهم حارس المدرسة، مرافق المدرسة في تسهيل ممارسة أعمال الدعارة، لبعض الساقطات.

وقال مدير المدرسة في التحقيقات إنه أثناء مباشرة عمله كمسؤول أمني بالإدارة التعليمية، ومروره على مدرسة شبرا الإعدادية، وجد حارس المدرسة وبرفقته رجلان وامرأتان، داخل المدرسة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم ضبط المتهمين داخل المدرسة أثناء ممارسة الرذيلة.