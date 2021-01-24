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مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

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مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

مصراوي Masrawy

01:44 م الأحد 24 يناير 2021

مصراوي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، وعضوية 14 نائبا.

وضمت قائمة النواب:

1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)

3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7 - ايلاريا سمير حارس ( الشعب الجمهوري)

8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبد المجيد ( الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مي كرم جبر (مستقل)

13 - رفعت درويش (المؤتمر)

14 - علي عبد الونيس (مستقل)​

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