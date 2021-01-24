بعد موجات البرد المتتالية.. الأرصاد تكشف أبرد أيام السنة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرد أيام فصل الشتاء.

وقال شاهين لمصراوي اليوم، إنه بعد مرور شهر من بداية فصل الشتاء، فإن أبرد أيامه خلال الفترة من منتصف يناير الجاري وحتى منتصف شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن سبب البرودة يرجع لنشاط الرياح وتراجع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث تبدأ بعد ذلك درجات الحرارة في الصعود بشكل تدريجي.

وتسجل درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، 15- 8 على القاهرة، وعلى السواحل الشمالية 16- 11، وجنوب سيناء 21- 12، وشمال الصعيد 16- 10، وجنوب الصعيد 20- 10.

وتشهد البلاد حالة جديدة من عدم الاستقرار في الطقس والتي تستمر لمدة 3 أيام بداية من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة.