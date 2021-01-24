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في ذكرى "25 يناير".. رئيس "النواب": تحية إلى الشرطة ومَن غيَّروا مجرى التاريخ

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في ذكرى "25 يناير".. رئيس "النواب": تحية إلى الشرطة ومَن غيَّروا مجرى التاريخ في ذكرى "25 يناير".. رئيس "النواب": تحية إلى الشرطة ومَن غيَّروا مجرى التاريخ

مصراوي Masrawy

01:43 م الأحد 24 يناير 2021

مصراوي

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن تحتفل بعيد الشرطة: "تحية لكل مَن أسهم في رسم تاريخها الحديث اعترافًا لهم بالفضل، وإذكاء روح الوطنية المصرية" .

وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد: "في 25 يناير من كل عام تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة الذين يبذلون كل غالٍ وثمين للدفاع عن كل مواطن والقضاء على الإرهاب والتطرف والقضاء على كل منابعه".

وتابع رئيس مجلس النواب: "وتحية إلى الشرطة؛ مَن يبذلون أرواحهم من أجل الواجب الوطني، ويستكملون مسيرة مَن قبلهم؛ ليعمّ الأمن والأمان في جميع ربوع مصر".

واستطرد جبالي: "نحتفل أيضًا بثورة 25 يناير؛ وهي مقدمة لثورة 30 يونيو، التي شارك فيها الملايين من الشعب من كل الاتجاهات السياسية، وتحية لمَن غيَّروا مجرى التاريخ؛ بداية مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية".

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