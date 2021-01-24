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"الحربي" يدشن جمعية رواء لتنمية وتأهيل الفتيات بتبوك

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للإسهام في تنمية قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك منيف بن هابس الحربي، في مكتبه اليوم، أعمال أول جمعية مختصة في مجال تنمية وتأهيل الفتيات تحت مسمى "رواء"، والتي تعد الأولى بمجالها على مستوى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، حيث تقدم خدماتها في جميع الجوانب التي تنمي شخصية الفتاة من خلال إلحاقهن في برامج ومشاريع ودورات تدريبية تساهم في تنمية قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل.

وأشار الحربي إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، واهتمام ومتابعة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على تنمية وتأهيل الفتيات في مختلف المجالات الحياتية بما يسهم في تطوير قدراتهن ونفع المجتمع، وهو الأمر الذي دعا نخبة من سيدات المنطقة إلى تأسيس هذه الجمعية والسعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، المتعلقة بدعم وتمكين المرأة، بما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية .

وأضاف أن فرع الوزارة حريص على دعم وتقديم التسهيلات لانطلاقة الجمعيات المتخصصة والناشئة، والتي نطمح أن يكون لها بصمة واضحة في خدمة فئة الفتيات وتحقق نتائج إيجابية في المجتمع ولمثل هذه الجمعيات التنموية في دعم الفتيات وتوفير مختلف الاحتياجات لهن في جوانب مهمة تتعلق بحياتهن اليومية والعملية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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