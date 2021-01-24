الرئيس العراقي يصادق على أحكام إعدام 340 متهما في قضايا إرهاب وغيرها

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مصراوي Masrawy

بغداد- (بي بي سي):

صادق الرئيس العراقي برهم صالح على أحكام إعدام صادرة بحق أكثر من 340 سجيناً أدينوا بتهم إرهابية وتهم أخرى.

ولم يتم تقديم تفاصيل عن كل قضية على حدة، لكن السجون العراقية تعج بأعداد كبيرة من الأعضاء المشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ويقول المحللون إن تأييد أحكام الإعدام يثير قلق نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، الذين ينتقدون بشدة نظام العدالة العراقي.

ويري النشطاء انه يتم استخدام التعذيب بشكل كبير لانتزاع الاعترافات من المساجين كما ان المحاكمات تتم بطريقة متسرعة.