أمير الكويت يُعيّن صباح الخالد رئيسًا للوزاراء

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الكویت- (د ب أ):

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الخالد كلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم .

وقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته، بعد إعلان ثلاثة نواب استجوابه بداية الشهر الجاري، حيث أيد 37 نائبا من أصل 50 هذا الاستجواب.

كانت الحكومة الكويتية قدشكلت في 14 ديسمبر الماضي بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء، بعد أن قدم استقالة الحكومة، في 6 ديسمبر الماضي، في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة عدد نواب المعارضة في البرلمان الجديد.