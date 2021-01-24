السجن 3 سنوات لضابط و3 أمناء شرطة بتهمة تزوير شهادات جامعية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، ضابط و3 أمناء شرطة وبائع، بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالتزوير.

وكانت نيابة عابدين أحالت المتهمين بتهم تقليد شعار خاتم الجمهورية، وتزوير شهادات جامعية بدرجة الليسانس، للضابط وأمناء الشرطة، لترقيتهم إلى رتبة ملازم.

واعترف أحد أمناء الشرطة أنه تعرف على بائع بمنطقة عابدين، وأقنعه الأخير بتزوير شهادات جامعية له ولباقي المتهمين ثم تقديمها لإدارة شؤون الأفراد بوزارة الداخلية، لترقيتهم إلى رتبة ملازم لتحسين مستواهم المادي.

كما اعترف البائع بإرشاده للمتهمين على مكان لبيع "أكليشهات" خاتم شعار الجمهورية ولم يشترك في تهمة التزوير.