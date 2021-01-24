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"عامة النواب" توافق على تشكيل لجنة القيم

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"عامة النواب" توافق على تشكيل لجنة القيم "عامة النواب" توافق على تشكيل لجنة القيم

مصراوي Masrawy

01:00 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب " على ترشيح 14 نائبا لعضوية لجنة القيم والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهم النواب:

1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)

3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن)

5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7 - ايلاريا سمير حارس ( الشعب الجمهوري)

8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبد المجيد ( الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مي كرم جبر (مستقل)

13 - رفعت درويش (المؤتمر)

14 - علي عبدالونيس (مستقل)

وسيتم عرض تلك الأسماء على الجلسة العامة للمجلس بذات التاريخ لأخذ الموافقة عليهم.

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