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الصحة: 110 من الأطقم الطبية يحصلون على لقاح كورونا بمستشفى "أبوخليفة"

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الصحة: 110 من الأطقم الطبية يحصلون على لقاح كورونا بمستشفى "أبوخليفة" الصحة: 110 من الأطقم الطبية يحصلون على لقاح كورونا بمستشفى "أبوخليفة"

مصراوي Masrawy

12:40 م الأحد 24 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن 110 أشخاص من الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، سيحصلون على لقاح كورونا الصيني اليوم.

وأضاف مجاهد لمصراوي، أن هذا العدد يمثل المرحلة الأولى للتطعيم، وسجلوا رغبتهم في الحصول على اللقاح.

وتستعد الأطقم الطبية بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، للحصول على لقاح كورونا الصيني اليوم الأحد.

ورصد مصراوي تجهيزات المستشفى للحصول على اللقاح، بتجهيز عدد من الغرف للتطعيم.

كان الرئيس عبدالفتاح ، أعلن أمس، بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني "سينوفارم" اليوم، للأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.

وأضاف الرئيس أن ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة ، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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مصراوي Masrawy

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