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كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لـ"حيوان أليف"

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كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لـ"حيوان أليف" كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لـ"حيوان أليف"

مصراوي Masrawy

11:35 ص الأحد 24 يناير 2021

سول- أ ش أ:

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون، الأحد، إنه تم اكتشاف إصابة حيوان أليف بفيروس كورونا المستجد ، فيما تعد أول حالة من نوعها في كوريا الجنوبية.

وأضاف جيون: أنه "خلال مراحل التتبع الاستقصائي الأخيرة، والتي شملت تفشي واسع النطاق، وجدت السلطات الصحية حيوانا أليفا خرجت نتيجة اختباره إيجابية لـ (كوفيد-19)، وهي الحالة الأولى من نوعها"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وحث السلطات الصحية على النظر في احتمالية انتقال العدوى بين البشر والحيوانات، ومشاركة النتائج بشفافية مع الأشخاص الذين يعيشون مع حيوانات أليفة أو يتعرضون لها كثيرا، مطالبا وزارة الزراعة بالتنسيق مع السلطات الصحية؛ للتحضير لتدابير إرشادية لأصحاب الحيوانات الأليفة.

وبينما أبلِغ عن حالات انتقال عدوى إلى الحيوانات الأليفة عن طريق أصحابها في دول مثل اليابان وهونج كونج والبرازيل، لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات في كوريا الجنوبية.

وسجلت كوريا الجنوبية، الأحد، 392 حالة إصابة إضافية بكوفيد-19، بما يشمل 369 حالة عدوى محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 75,084 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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