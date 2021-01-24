محافظ المنوفية يسلم مساعدات عينية للأسر الأكثر احتياجًا

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مصراوي Masrawy

المنوفية - أحمد الباهي:

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، عددًا من الأرامل والمطلقات والحالات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل؛ وذلك لتسليمهم مساعدات عينية وغذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

أوضح مدير جمعية الأورمان أنهم وزعوا 27 طن لحوم مجمدة على الحالات الأكثر احتياجًا من محدودي الدخل خلال شهر يناير الحالي، والآن توزيع 1000 لحاف فايبر بإجمالي تكلفة 180 ألف جنيه، وذلك من خلال 17 جمعية أهلية مشهرة ضمن حملة "مصر الدفيانة".

وأكد أنه سيجري التوزيع وفقًا لكشوف الاستحقاق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.