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صور.. محافظ الشرقية يقود حملة لضبط مخالفات المرور و"نباشي القمامة" بالزقازيق

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صور.. محافظ الشرقية يقود حملة لضبط مخالفات المرور و"نباشي القمامة" بالزقازيق صور.. محافظ الشرقية يقود حملة لضبط مخالفات المرور و"نباشي القمامة" بالزقازيق

مصراوي Masrawy

10:49 ص الأحد 24 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ لضبط مركبات التوك توك غير المُرخصة والمخالفة لخطوط السير الممنوحة لها، فضلًا عن متابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المُحددة ونسبة الإشغال، وتطبيق تنفيذاً الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة المُستجد.

تفقد المحافظ شوارع "طلبة عويضة – الغشام – أحمد إسماعيل"، فيما جرى ضبط 16 توك توك غير مُرخص، والتحفظ على عربتين "كارو" وتروسيكلين؛ تبين استخدام أصحابها لها للنبش في صناديق القمامة وبعثرتها في الطريق العام، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الشرقية، على تفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة، والتي تؤثر بشكل سلبي على نظافة المدينة وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.

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