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فرنسا: تلقيح أكثر من مليون شخص ضد كورونا

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فرنسا: تلقيح أكثر من مليون شخص ضد كورونا فرنسا: تلقيح أكثر من مليون شخص ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:43 م السبت 23 يناير 2021

باريس - (ا ف ب)

بعد نحو شهر من بدء حملة التطعيم في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس، السبت، تلقيح أكثر من مليون فرنسي ضد كوفيد-19. وعلى حسابه الخاص بتويتر، توجه كاستكس بالشكر لجميع الأساتذة والنواب والطواقم الطبية الذين شاركوا في حملة التطعيم "الاستثنائية". وبعدما أثار بطء الحملة انتقادات لاذعة للحكومة استطاعت الأخيرة أن تسبق بأيام خطتها الصحية لتلقيح شعبها حيث كانت تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية يناير.

شكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، السبت، جميع الطواقم الطبية والأساتذة والأطباء الذين أنجحوا حملة التلقيح "الاستثنائية" كما وصفها في بلاده. ويأتي هذا الشكر الذي نشره على حسابه الخاص بتويتر بعد إعلانه تلقيح مليون فرنسي ضد (كوفيد-19) وذلك بعد نحو شهر من انطلاق حملة التطعيم.

وكتب على تويتر "إلى جميع أساتذتنا، إلى جميع نوابنا، وكل طواقم وموظفي المحافظات والوكالات الإقليمية للصحة والمؤسسات الصحية، إلى أولئك الذين يوحدون قواهم في هذه الحملة الاستثنائية للتلقيح: شكرا".

رئيس الوزراء الفرنسي يشكر الطواقم الطبية على خلفية تلقيح أكثر من مليون شخص

وكانت تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية يناير.

وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 ديسمبر انتقادات واسعة ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.

وأشارت وزيرة الصناعة أنييس بانييه روناشير في تصريح لإذاعة "فرانس انتر" صباح السبت إلى إمكان تقليص الفترة بين جرعتي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أسبوعين عوض ثلاثة أو أربعة أسابيع، وذلك لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ومواجهة "تفشي الوباء".

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مصراوي Masrawy

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