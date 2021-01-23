بينهم 6 أطفال.. كلب ضال يعقر 11 شخصًا في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 11 شخصًا بجروح متفرقة في الجسم، مساء اليوم السبت، إثر عقر كلب ضال لهم بقرية سوالم أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من أهالي قرية السوالم بعقر كلب ضال 11 شخصًا وأصابهم بإصابات متفرقة.

وأشارت التحريات الأولية إلى إصابة "رشا. ب. ث" 25 عامًا، و"اميل.م .هـ" 18 عامًا، و"فايز. م. ع" 40 عامًا، و"مروه. ع. ف" 34 عامًا، و"محمد. ر. ع" 21 عامًا، و"سميه. ع. ح" 11 عامًا، و"ياسين. ر. م"5 أعوام، و"مياده. ا. ع" 5 أعوام، و"اسماء. ا. ع" 3 أعوام، و"ياسمين. ر. ع" 4 أعوام، و"شهد. ع. ع" 5 أعوام.

وجرى تحويل المصابين إلى مستشفى الشاملة لتلقي العلاج والحصول المصل اللازم بعقر الكلب.