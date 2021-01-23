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استقالة أبرز قائد إسباني لتخطيه دوره في قوائم المستحقين لتلقي اللقاح

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استقالة أبرز قائد إسباني لتخطيه دوره في قوائم المستحقين لتلقي اللقاح استقالة أبرز قائد إسباني لتخطيه دوره في قوائم المستحقين لتلقي اللقاح

مصراوي Masrawy

09:23 م السبت 23 يناير 2021

مدريد - (د ب أ)
قدم الجنرال ميجيل أنخيل بيارويا، أكبر عضو في القوات المسلحة الإسبانية، استقالته اليوم السبت، بعد أن تخطى هو وضباط آخرون في الجيش أدوارهم على قوائم المستحقين لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 ليحصلوا على اللقاح بشكل أسرع مما كان مخططا له.

وقبلت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز استقالته، وفقا لوكالة أنباء "إوروبا برس" وقناة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية، التي نقلت النبأ عن الوزارة.

وقال الجنرال إنه استقال للحفاظ على سمعة القوات المسلحة، بعد انتقادات واسعة النطاق لحقيقة أن العديد من كبار الضباط قد تم تطعيمهم بشكل أسرع مما كان مخططا له وفقا لخطة التطعيم في البلاد.

وتقوم إسبانيا أولاً بتطعيم الأشخاص المعرضين للخطر والمعرضين بشكل خاص للإصابة بالفيروس، بما في ذلك المقيمين في دور الرعاية والموظفين.

وقالت القوات المسلحة إن لديها خطة داخلية خاصة بها لم يتم تعطيلها.

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