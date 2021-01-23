أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"البيئة": توثيق كافة الإجراءات للاستفادة من دولفين البحر الأحمر النافق في البحث العلمي

Print
"البيئة": توثيق كافة الإجراءات للاستفادة من دولفين البحر الأحمر النافق في البحث العلمي "البيئة": توثيق كافة الإجراءات للاستفادة من دولفين البحر الأحمر النافق في البحث العلمي

مصراوي Masrawy

02:12 ص السبت 23 يناير 2021

القاهرة- (أ ش أ):
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية بمنطقة العين السخنة وفق الأساليب الصحية الآمنة، وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شئون البيئة بالسويس.

وأضافت الوزيرة- في بيان، اليوم- أن الجهاز التنفيذى لوزارة البيئة بالسويس تلقى بلاغا يفيد بوجود دولفين نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالعين السخنة، على الفور تم تشكيل لجنة من المختصين؛ لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت أن المعاينة أسفرت عن بيان نوع الدولفين النافق وهى أنثى من نوع ذات الأنف الزجاجى طولها حوالى 210 سم وعرضها 40 سم، وهى منتشرة بالبحر الأحمر وليست مهددة بالانقراض قد ألقتها أمواج البحر بالشاطئ، وأن سبب الوفاة يرجح بأنها تعرضت لافتراس من سمكة قرش أدت إلى وفاتها، كما أنها فى حالة تحلل يصعب تحنيطها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية