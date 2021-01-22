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بيل جيتس يتلقى اللقاح ضد كورونا

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بيل جيتس يتلقى اللقاح ضد كورونا بيل جيتس يتلقى اللقاح ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:57 م الجمعة 22 يناير 2021

ريدموند (أمريكا) - (د ب أ):
تلقى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكتب جيتس على موقع تويتر اليوم الجمعة: "إحدى المزايا أن تصبح في سن الخامسة والستين هو تلقي لقاح كوفيد – 19".
وأضاف أنه تلقى هذا الأسبوع أولى جرعتي اللقاح، مبينا بالقول: "وأنا أشعر بشعور عظيم".
ويقف جيتس في مركز بعض نظريات المؤامرة حول .
وأحد الادعاءات التي لا أساس لها يقول إن جيتس يستخدم اللقاح كذريعة لزرع رقائق للسيطرة على البشرية.
وكان بيل جيتس قال لبرنامج "بيلد لايف" في سبتمبر الماضي إن "هذه الأفكار المجنونة تنتشر بشكل أسرع على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الحقيقة. وأنا مندهش لظهور اسمي ضمن نظريات المؤامرة هذه".

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