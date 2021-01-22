أبو ظبي تعلن التواصل مع الدنمارك بعد تعليق الرحلات القادمة من الإمارات

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة أنها تتواصل مع الدنمارك لاستيضاح تفاصيل قرارها بتعليق الرحلات القادمة من الإمارات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن وزارة النقل في الدنمارك إنها أوقفت جميع الرحلات القادمة من الإمارات لمدة خمسة أيام، بسبب "مشاكل محتملة تتعلق بنتائج غير دقيقة لاختبارات فيروس كورونا في دبي".

وقال فيصل لطفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالإمارات مساء اليوم الجمعة إن كل المراكز المعتمدة في دولة الامارات تخضع بانتظام لفحوصات جودة صارمة وتفرض عقوبات مشددة على عدم الامتثال للمعايير الدولية، لضمان أعلى مواصفات الجودة في الاختبارات.

وأضاف "يجري حاليا التواصل مع الجانب الدنماركي لاستيضاح تفاصيل القرار والحالات التي تم رصدها لضمان سلامة وأمن المسافرين ".

من ناحية أخرى، قررت حكومة دبي بالإمارات قصر الحضور في المناسبات الاجتماعية والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بالزام جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من مترين إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم و4 لمقاهي الشيشة.

وتأتي هذه القرارات بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.