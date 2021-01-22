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الرياض: التطبيع مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

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الرياض: التطبيع مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الرياض: التطبيع مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

مصراوي Masrawy

10:54 م الجمعة 22 يناير 2021

وكالات:

أكد وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان، أن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مرهون بتحقيق السلام في المنطقة، وإقامة الدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، حسب مبادرة السلام العربية 2002.

وقال الوزير السعودي، في مقابلة مع فضائية العربية، إن الدول التي أعلنت التطبيع مع إسرائيل، قرارها سيادي نابع من قناعاتها الشخصية.

وأضاف أن جميع الدول العربية التي أعلنت تطبيع العلاقات مؤخرا مع إسرائيل، حريصة "على تسوية الأزمة الفلسطينية".

وأعلنت دول عربية: الإمارات، البحرين، السودان، المغرب، السلام مع إسرائيل، وتطوير العلاقات معها.

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