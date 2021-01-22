أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية -
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري -
بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر -
غدا.. 7 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من كأس العالم -
نواب ينتقدون غياب دور الثقافة في المحافظات -
البرلمان يُحيل بيان وزيرة البيئة للجان المختصة.. ويعاود الانعقاد الأحد -
‏مصدر بالرئاسة التونسية: وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي -
منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة -
رئيس وزراء بريطانيا: سنقدم خطتنا لتخفيف قيود الإغلاق في 22 فبراير -
المملكة المتحدة تسمح بعودة تشغيل طائرات "بوينج 737" لأول مرة منذ نحو عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرياض: نعتبر أن العلاقات مع قطر عادت بشكل طبيعي.. وفتح السفارة خلال أيام

Print
الرياض: نعتبر أن العلاقات مع قطر عادت بشكل طبيعي.. وفتح السفارة خلال أيام الرياض: نعتبر أن العلاقات مع قطر عادت بشكل طبيعي.. وفتح السفارة خلال أيام

مصراوي Masrawy

10:47 م الجمعة 22 يناير 2021

وكالات:
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تعتبر أن العلاقات مع عادت بشكل طبيعي، وأن سفارة الرياض في الدوحة ستفتح خلال الأيام المقبلة.
وأكد الوزير السعودي، في مقابلة مع فضائية العربية "نعتبر أن العلاقات مع قطر عادت بشكل طبيعي".
وأضاف "يوجد فريق فني في الدوحة الآن لإعادة فتح السفارة، التي نعتقد أنها ستفتح خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أن اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، متابعا: نثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه.
وتابع وزير الخارجية السعودي، أن "جميع الدول الأربعة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر".
وأعلنت منذ أيام، أنها تبادلت مذكرتين مع قطر، للاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية