الرياض: نعتبر أن العلاقات مع قطر عادت بشكل طبيعي.. وفتح السفارة خلال أيام

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مصراوي Masrawy

وكالات:

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تعتبر أن العلاقات مع عادت بشكل طبيعي، وأن سفارة الرياض في الدوحة ستفتح خلال الأيام المقبلة.

وأكد الوزير السعودي، في مقابلة مع فضائية العربية "نعتبر أن العلاقات مع قطر عادت بشكل طبيعي".

وأضاف "يوجد فريق فني في الدوحة الآن لإعادة فتح السفارة، التي نعتقد أنها ستفتح خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، متابعا: نثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه.

وتابع وزير الخارجية السعودي، أن "جميع الدول الأربعة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر".

وأعلنت مصر منذ أيام، أنها تبادلت مذكرتين مع قطر، للاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.